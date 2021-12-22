حدث ليلاً| تصريحات الوزير عن امتحانات "رابعة ابتدائي".. وإعلان موعد تحسن الطقس

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد تعلن موعد التحسن والظاهرة المؤثرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت على مدار اليومين الماضيين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، شملت انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أنه بداية من اليوم الأربعاء يوجد استقرار كبير في الأحوال الجوية.

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فاروق الباز: مصر تعمل على حماية الإسكندرية من الغرق منذ زمن بعيد

أعرب الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن، عن سعادته باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة مؤتمر المناخ في مصر العام المقبل.

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الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير نهار بن سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء في بيان، وفاة الأمير نهار بن سعود، الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.

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مقتل 12 شخصًا خلال مواجهات بين فصائل عسكرية في الصومال

ذكرت الشرطة الصومالية أن 12 شخصا على الأقل قضوا نحبهم الثلاثاء خلال مواجهات بين فصائل متناحرة من الجيش الصومالي في مدينة بوساسو الساحلية.

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طارق سعدة: ضبطنا المشهد الإعلامي بعد تعرضه للفوضى بسبب أحداث 2011

قال الدكتور طارق سعدة، نقييب الإعلاميين، إن وسائل الإعلام انتبهت لتقصيرها خلال السنوات الماضية، لتقدم إنجازات الدولة الحالية في صورة واضحة للمواطنين.

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وسائل إعلام إسرائيلية: بايدن يرفض الرد على الاتصالات الهاتفية من بينيت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرفض الرد على الاتصالات الهاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، منذ 3 أسابيع، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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وزيرة التخطيط: 20 مليون شخص سيستفيدون من قرار الحد الأدنى للأجور

قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إنه لم يكن هناك حد أدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر، مؤكدة أن هذا القرار يضمن مستوى معيشة ملائم للعمالة المصرية.

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وزير التعليم: نتائج امتحانات الصف الرابع الابتدائي رائعة وهدفنا الفهم وليس الحفظ

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نموذج التعليم الفنلندي يتمتع بدرجة عالية من المرونة والاستقلالية ويخلو من الامتحانات .

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