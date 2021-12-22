صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام حتى الاثنين المقبل

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام وذلك اعتبارا من الأربعاء 22 ديسمبر وحتى الاثنين 27 ديسمبر 2021.

تنبؤ الطقس لمدة 6 أيام

يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس الأربعاء 22 ديسمبر

تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار بنسبة 30%

توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

رياح على السواحل الشمالية

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الخميس والجمعة 23 و24 ديسمبر

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة

توجد أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط رياح يوم يومي الخميس والجمعة

تنشط حركة الرياح يومي والخميس والجمعة المقبلين على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس السبت والأحد والاثنين

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح لمدة 3 أيام

تنشط حركة الرياح لمدة 3 أيام وهي السبت والأحد والاثنين من الأسبوع القادم على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.