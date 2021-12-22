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كيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟.. الصحة تجيب

07:00 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
كيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟.. الصحة تجيب

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح الطبية للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقالت وزارة الصحة في فيديوجرافيك عبر حسابها على تويتر، إن على رأس الوسائل التي تساعد في الوقاية من هذه المشكلة الصحية، هي قياس ضغط الدم بصفة دورية والكشف المبكر عنه.

ونصحت الوزارة باللجوء إلى استخدام الخل والليمون والتوابل كبديل لملح الطعام، لتجنب الإصابة.

كما نصحت بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، وممارسة التمارين الرياضية وتقليل الوزن.

وزارة الصحة ارتفاع ضغط الدم النصائح الطبية قياس ضغط الدم

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