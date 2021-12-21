العاصمة الجديدة والساحل.. ما أبرز المناطق التي تشهد زيادة في أسعار العقارات؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تشهد السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة حالة من الارتباك، بسبب الزيادات المتلاحقة لأسعار مواد البناء، والتي سجل بعضها ارتفاعًا وصل إلى 60% منذ بداية عام 2021 حتى الآن، وفي ظل حالة التضخم التي يشهدها العالم.

وقال خبراء وعاملون في القطاع العقاري، إن أسعار العقارات سترتفع خلال الفترة المقبل بنسب تصل إلى 15%، لكن يوجد مناطق سترتفع بنسب أكبر دون غيرها نتيجة المشروعات الجديدة وكذلك حالة الإقبال والطلب على الشراء.

ارتفاع أسعار شقق عاصمة الإدارية 15%:

المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أكد إن أسعار الوحدات المختلفة في العاصمة الإدارية ستشهد زيادة سعرية مع انتقال الحكومة بنسب تتراوح ما بين 10 - 15% عن أي منطقة أخرى.

وأشار إلى أن الدولة نفذت 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تميزت بالقرب من القاهرة وتنفيذها على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وضمنها مكونات عديدة سواء سكنية وتجارية وإدارية بالإضافة، إلى تشغيل المونوريل وحي المال والأعمال، ومع انتقال الحكومة للإدارة من العاصمة الإدارية سينعكس على نتائج الخدمة المقدمة للمواطن، الأمر الذي سينعكس على ارتفاع أسعار العقارات بها.

وقلل محمد العسال، من تداعيات موجة التضخم العالمية، نظرًا لأن مصر تحقق نسب تضخم مرتفعة بين 8-10% سنويًا، في المقابل تشهد الدول الأوروبية تدني مستويات التضخم، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي فرصة كبيرة للاستثمار العقاري، في ظل توقعات ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بصورة تدريجية.

وأشار إلى أن منطقة وسط البلد والقاهرة القديمة من أكثر المناطق المستفيدة من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، حيث ستتحول إلى مزار سياحي مما ينعكس على الأسعار أيضًا في هذه المنطقة.

وأكد طارق عيد رئيس القطاع التجارى بشركة جميرا ايجيبت، أن أبرز المدن التي ستشهد زيادة سعرية خلال الفترة الحالية هي القاهرة الجديدة والشيخ زايد والساحل الشمالي، بنسب لا تقل عن 15%.

وأضاف عيد لمصراوي، أن أسباب هذه الزيادة نتيجة الطلب الكبير على هذه المدن وكذلك نوعية المشروعات التي يتم تنفيذها والتى تحتاج لمواصفات خاصة لتقديم منتج عقاري جيد.

وأشار إلى أن بعض مواد التشطيبات أصبحت غير متوفرة الآن ونبحث عن البدائل المتاحة كما ارتفعت أسعار بعض المواد الأخرى بشكل كبير جدًا على سبيل المثال أسعار الزجاج ارتفعت 35% والألمونيوم 40%، لافتًا إلى نتيجة هذه الزيادات سترتفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.