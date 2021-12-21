Masrawy logo white

بالتعاون مع الاتصالات.. "حياة كريمة" تنظم ندوات عن التحول الرقمي بالمنوفية

10:54 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- مصراوي:

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، عدد من ندوات التحول الرقمي بمحافظة المنوفية، بقرية كفر الجلابطة بمركز الشهداء، وكفر السيد بمركز اشمون.

وتأتي أهمية تلك الندوات لتنمية المهارات التكنولوجية لمواطني قرى "حياة كريمة"، كما استعرض من خلالها مهندسي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماهية التحول الرقمي وأهميته، وما تقدمه الدولة من دورات تدريبية مجانية معتمدة.

كما أرجع مهندسي وزارة الاتصالات، أهمية الندوات لرفع الوعي لدى الطلاب بداية من مدارس الثانوية مرورًا بطلاب الجامعات والخريجين والموظفين، وبيان أهميته التكنولوجيا في تسهيل قضاء المصالح والخدمات التي يسعون لتحقيقها، بالإضافة لما تمثله كأحد النقاط الأساسية في السيرة الذاتية لكل من يتقدم للحصول على إحدى الوظائف، أو رفع مهارة الموظف في آداء عمله.

ندوات عن التحول الرقمي المنوفية مؤسسة حياة كريمة وزارة الاتصالات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| كيف مزج المتهمين مواد طلاء بالجُبن في واقعة المنوفية؟.. النيابة تكشف وتحبسهما

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا