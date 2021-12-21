حياة كريمة.. الإسكان: تنفيذ مشروعات مياه وصرف بالصعيد خلال 2021 بـ3.5 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن محافظات الصعيد شهدت تنفيذ عددا كبيرا من المشروعات خلال 2021، خاصة في قطاع المياه والصرف الصحي، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 14 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة وصلت لـ 450 مليون جنيه في محافظات الصعيد المختلفة.

وأضاف الرفاعي، في بيان اليوم، أن هناك 7 مشروعات أخرى يتم تنفيذها في محافظات الصعيد أيضًا بتكلفة 345 مليون جنيه، لافتًا إلى أن مبادرة حياه كريمة تنفيذ عدد كبير من المشروعات في الصرف الصحي في 42 قرية بتكلفة تقدر بـ2.2 مليار جنيه، موضحا أن إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها خلال 2021 فقط في محافظات الصعيد بلغت 3.5 مليار جنيه.

وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مشروعات الصرف الصحي في القرى كانت تغطى 3 إلى 4% من مشروعات القرى بالصعيد والآن وصلت النسبة لـ15%، لافًا إلى أن المواطن قد يتحمل عدم وجود كهرباء وغاز، ولكن لن يتحمل عدم وجود مياه نظيفة.

وأكد أنه يوجد خطة للاستفادة من مياه الصرف الصحي، حيث تم تنفيذ 60 محطة معالجة مياه، بإجمالي تكلفة 10 مليارات جنيه، وأصبحت نسبة التغطية للصرف الصحي في المدن 90%.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة ركزت في المرحلة الأولى على محافظات الوجه القبلي، مبينا أن الدولة لديها اهتمام كبير بمحافظات الصعيد من أجل زيادة نسب التغطية لتصل إلى 100%.