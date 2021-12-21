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"عبدالغفار" يتفقد مركز التدريب وإدارة الصيدلة بمديرية أسيوط بعد تطويرهما

10:31 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
"عبدالغفار" يتفقد مركز التدريب وإدارة الصيدلة بمديرية أسيوط بعد تطويرهما

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن تطوير مركز التدريب بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط بقيمة 7 ملايين جنيه، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى المهني للفرق الطبية في محتلف التخصصات.

جاء ذلك خلال جولة عبدالغفار اليوم الثلاثاء، بمحافظة أسيوط، حيث تفقد مركز التدريب ويضم 9 قاعات مجهزه بأحدث وسائل التدريب الحديثة ويضم 8 قاعات بالدورين الأرضي والأول، بالإضافة إلى 11 غرفة استراحة لاستضافة المتدربين من المحافظات المختلفة.

واوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه يتم تنفيذ كافه الدورات التدريبية والاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بالعاملين بقطاع الصحة، لكل من ( أطباء – صيادلة – تمريض – فنين – واداريين)، وذلك داخل مركز التدريب بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد الوزير أيضًا خلال جولته، الإدارة العامة للصيدلة بمحافظة أسيوط، حيث تم تطويرها بإنشاء مبني إداري مزود بقاعة مجهزة تسع لـ 200 فرد وملحق بها 12 غرفة بتكلفة مليونين جنيه، وذلك لعقد الاجتماعات والدورات التدريبية، كما تضم إدارات ( التفتيش والتراخيص، وإدارة المراقبة والتموين الدوائي).

رافق الوزير خلال جولته، كل من، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.

خالد عبدالغفار مديرية أسيوط وزير التعليم العالي تطوير مركز التدريب مديرية الصحة أسيوط

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