قرار حكومي بتخصيص أراضٍ وعقارات للنفع العام لتأهيل ترام الإسكندرية

كتب – أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3508 لسنة 2021، بشأن إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وتنص المادة الأولى: "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية الذى سيتم تنفيذه في ذات مسار ترام الرمل من محطة ترام فيكتوريا، وصولا إلى محطة ترام الرمل وامتداده حتى ميدان المنشية، بجميع منشآته ومرافقه من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وورشة للعمرة الجسيمة ووحدة التحكم المركزي وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع".

كما تنص المادة الثانية: "يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والإحداثيات".

وتنص المادة الثالثة: "ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية و الموضح بيانها ومالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ، ويعدل تخصيصها للنفع العام لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل".