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مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة "نوفا آير" السويدية

08:55 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات شركة "نوفا آير"، والقادمة من مطار أستوكهولم، وعلى متنها ٢١٩ راكبًا سويديًا، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة بمدافع المياه وهو العرف الدولي في افتتاح خطوط طيران جديدة، حيث يتم استقبال أول رحلة، وقامت العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي.

وكان مطار الغردقة الدولي، قد استقبل منذ ساعات أولى رحلات شركة "ترانسافيا إيرلاين"، قادمة من مطار أورلي بباريس، وعلى متنها ١٥٤ راكبًا.

شركة نوفا آير مطار الغردقة الدولي مطار أستوكهولم وزارة الطيران المدني تنشيط حركة السياحة

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