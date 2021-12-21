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"الكنيسة": اقتصار التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد الميلاد على التليفزيون المصري

08:52 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
"الكنيسة": اقتصار التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد الميلاد على التليفزيون المصري

القمص موسى إبراهيم

كتب - مينا غالي:

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في ظل الظروف الحالية وتفشي فيروس كورونا، فإنه لن يتم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.

وسيتولى التليفزيون المصري بث قداس العيد مساء يوم الخميس الموافق ٦ يناير ٢٠٢٢، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس علي شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصري.

وتقدم المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي بالتهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد لكافة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالقنوات المختلفة.

القمص موسى إبراهيم احتفالات عيد الميلاد التليفزيون المصري فيروس كورونا

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