القاهرة - أ.ش.أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا الأربعاء، نهارا مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

أما الطقس ليلا شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

بالنسبة للظواهر الجوية - شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما تشهد البلاد أمطار خفيفة الي متوسطة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الدلتا على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.

أما وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 18 08

الاسكندرية 17 10

وادى النطرون 17 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 17 11

سيوة 17 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 11

الاسماعيلية 19 11

السويس 19 12

العريش 19 12

رفح 18 12

رأس سدر 17 13

نخل 16 07

نويبع 19 17

طابا 18 10

كاترين 11 00

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 08

بنى سويف 18 08

المنيا 18 08

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

ادفو 21 10

أبوسمبل 20 10

الوادى الجديد 19 09

شلاتين 26 15

ابو رماد 25 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 24 16

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