القوى العاملة: تعيين 142 شابًا وصرف 3.1 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

كتب - يوسف عفيفي:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح قامت بتعيين 142 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري منهم 4 شباب "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 241 طالب عمل.

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال نوفمبر الماضي، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم /الثلاثاء/ - أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، بصرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 3 ملايين و166 ألفا و500 جنيه لـ6333 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأكد أنه في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 120 منشأة، والقيام بـ21 حملة تفتيشية وبحث 3 شكاوى؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 16 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلًا عن عقد 3 ندوات توعية.

ولفت إلى أن المديرية قامت باستخراج 84 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبمجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 243 منشأة، وأسفر عن تحرير 30 محضرًا لمنشآت مخالفة، فضلًا عن بحث 5 شكاوى عمالية.​