سيارات بميكروفون.. حملات توعية للتطعيم ضد شلل الأطفال تجوب شوارع الجيزة

كتب- أسامة علي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بنشر سيارات بميكروفونات لتوعية المواطنين بضرورة الإسراع والتوجه نحو الوحدات والمراكز الصحية لتطعيم أبنائهم ضد مرض شلل الأطفال ضمن الحملة القومية والمقرر أن تنتهي غدًا الأربعاء.

وتابع فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، بالتنسيق مع إدارة صحة أوسيم بإعداد حملة للتوعية من خلال التحرك بسيارة بميكروفونات تطوف في الشوارع الرئيسية والفرعية وتوعية المواطنين بأماكن تواجد فرق حملات التطعيم الثابتة والمتحركة وسرعة التوجه لتطعيم أبنائهم حفاظا على سلامتهم.

وناشد محافظة الجيزة، المواطنين بسرعة التوجه نحو الوحدات والمراكز الصحية او للفرق الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين لتطعيم أبنائهم في إطار خطة الدولة لخلو مصر من مرض شلل الأطفال.

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