Masrawy logo white

سيارات بميكروفون.. حملات توعية للتطعيم ضد شلل الأطفال تجوب شوارع الجيزة

07:49 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
سيارات بميكروفون.. حملات توعية للتطعيم ضد شلل الأطفال تجوب شوارع الجيزة

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بنشر سيارات بميكروفونات لتوعية المواطنين بضرورة الإسراع والتوجه نحو الوحدات والمراكز الصحية لتطعيم أبنائهم ضد مرض شلل الأطفال ضمن الحملة القومية والمقرر أن تنتهي غدًا الأربعاء.

وتابع فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، بالتنسيق مع إدارة صحة أوسيم بإعداد حملة للتوعية من خلال التحرك بسيارة بميكروفونات تطوف في الشوارع الرئيسية والفرعية وتوعية المواطنين بأماكن تواجد فرق حملات التطعيم الثابتة والمتحركة وسرعة التوجه لتطعيم أبنائهم حفاظا على سلامتهم.

وناشد محافظة الجيزة، المواطنين بسرعة التوجه نحو الوحدات والمراكز الصحية او للفرق الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين لتطعيم أبنائهم في إطار خطة الدولة لخلو مصر من مرض شلل الأطفال.

لمشاهدة الفيديو:

شلل الأطفال التطعيم الجيزة أحمد راشد المراكز الصحية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 المقاولون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا