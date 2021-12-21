"الأخلاق والرحمة والانتماء".. التعليم توجه بضرورة التركيز وغرس القيم للطلاب

كتب- أسامة علي:

وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، مديري المديريات التعليمية، بضرورة إبراز الجهود والإنجازات التي تبذلها القيادة السياسية، من خلال استعراض فيلم وثائقي؛ تم إعداده بواسطة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذي يتضمن توثيقًا بالإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال فترة السبع سنوات الأخيرة؛ فضلًا عن الإشارة إلى الكتاب الصادر عن مؤسسة الجمهورية تحت عنوان: "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة، سنوات من البناء والتنمية والتقدم 2021/2014 الطريق إلى الجمهورية الجديدة".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع مديري المديريات التعليمية، ومديري التعليم العام بالمديريات، وعدد من مديري المدارس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من المحاور الخاصة بالعملية التعليمية.

وشدد "حجازي"، على متابعة تلقي العاملين بالتعليم اللقاح ضد كورونا وتطعيم طلاب التعليم قبل الجامعي من سن (15 : 18) سنة بالمرحلة الثانوية والوقوف على النسب المحدثة وأعداد العاملين متلقي الجرعتين والعاملين متلقي الجرعة الأولى، واتخاذ الإجراءات مع من لم يتلقى التطعيم، مؤكدًا على ضرورة استكمال كافة عمليات التطعيم والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، وذلك بالنسبة لكل من المعلمين على مستوى الجمهورية، وكذا الطلاب المستهدفين.

وأشار "حجازي"، إلى حرص الوزارة أيضًا على منظومة القيم والأخلاق؛ وتناول القيم ذات الصلة بمنظومة القيم والأخلاق، والتي من شأنها الحفاظ على تماسك المجتمع وثباته، والتي تُعد أيضًا مسئولية الجميع بصفة عامة؛ ليس فقط وزارة التربية والتعليم، ومنها قيم "الحب، الرحمة، الاحترام، الأمانة، الإتقان، والمثابرة".

ووجه نائب الوزير، مديري المديريات بضرورة التركيز على مثل هذه القيم، والتي من شأنها غرس مبادئ الولاء والانتماء، وذلك من خلال دعم وتعزيز مثل هذه القيم في نفوس الطلاب؛ لاسيَّما النشء.

حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من الدكتورة راندة شاهين؛ رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة هالة عبدالسلام؛ رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتور مسعد مصطفى عبده؛ مدير عام التربية البيئية والسكانية.