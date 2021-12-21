تشكيل جمعية صداقة برلمانية.. رئيس خارجية الشيوخ يلتقي سفير البرازيل

كتب- نشأت علي:

التقى الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، السفير أنطونيو بتريوتا سفير جمهورية البرازيل بالقاهرة.

تبادل الجانبان النقاش حول عدة موضوعات منها إقامة علاقات صداقة وتعاون بين مجلسي الشيوخ المصري والبرازيلي.

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن السفير كان وزيرًا لخارجية البرازيل وسفيراً لها في عدة دول والأمم المتحدة، وطلب تشكيل جمعية صداقة بين برلماني الدولتين.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، التجارية، الثقافية والتعليمية بين البلدين. وأكد الجانبان على حرص الدولتين المصرية والبرازيلية في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي لجميع دول العالم، بالإضافة إلى حث جميع الدول في التعامل الجدي مع قضية المناخ حيث إنها قضية عالمية وسوف تؤثر على العالم بأجمعه.