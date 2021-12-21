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حدث في 8 ساعات| بيان للأرصاد بشأن الانقلاب الشتوي.. و5 أعراض رئيسية لكورونا

06:25 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
حدث في 8 ساعات| بيان للأرصاد بشأن الانقلاب الشتوي.. و5 أعراض رئيسية لكورونا

الانقلاب الشتوي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة كان أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، والكشف أعراض متحور كورونا في بؤرة انتشار أوميكرون ببريطانيا، وتفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وإعلان بداية فصل الشتاء رسميا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

الانقلاب الشتوي الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الرئاسي الليبي متحور كورونا أوميكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي مديونيات الكهرباء الأندية الرياضية قطع المياه الشبورة المائية الأوتوبيس الترددي

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