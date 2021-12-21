حدث في 8 ساعات| بيان للأرصاد بشأن الانقلاب الشتوي.. و5 أعراض رئيسية لكورونا
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة كان أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، والكشف أعراض متحور كورونا في بؤرة انتشار أوميكرون ببريطانيا، وتفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وإعلان بداية فصل الشتاء رسميا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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