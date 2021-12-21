25 ألف طالب عراقي بمصر.. وزير التعليم يبحث سبل التعاون مع سفير العراق

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كتب- أسامة علي:

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتورة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي.

أكد وزير التعليم، على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق، والحرص على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في مجال التعليم قبل الجامعى، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل المشترك.

من جانبه أعرب سفير العراق في القاهرة عن سعادته باللقاء، مشيدًا بالعلاقات العراقية المصرية حيث إنها علاقات تاريخية، والمشروعات التنموية التي تتم في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أكد على الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة.

ووجه السفير، الشكر لوزارة التربية والتعليم، لدعمها الطلاب العراقيين الدارسين بمصر، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 25 ألف طالب عراقي يدرسون بجميع المراحل التعليمية في مصر من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر وزيادة عدد الدارسين في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين في المجال التعليمى، ومن بينها تقديم التيسيرات اللازمة للطلاب العراقيين؛ للدراسة بالمدارس المصرية، وتذليل كافة الصعوبات.

كما تطرق الاجتماع إلى الاعتراف بالشهادة الثانوية الصادرة من إقليم کردستان العراق، واعتمادها لمن يرغب في الالتحاق بالمدارس المصرية، وصحة الإصدار الخاص بشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصادرة من مصر للطلاب العراقيين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل أبناء أعضاء البعثة الدبلوماسية في المدارس المصرية.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل وفد من وزارتي التعليم المصرية والعراقية لتعزيز التعاون في مجال تدريب المعلمين وإعداد المناهج الدراسية.