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رئيس "6 أكتوبر" يتفقد أعمال تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب لتلبية التوسعات المستقبلية

06:10 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
رئيس "6 أكتوبر" يتفقد أعمال تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب لتلبية التوسعات المستقبلية

المهندس عادل النجار

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦أكتوبر إن تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة تنقية مياه الشرب تشملان تنفيذ ( بئري توزيع فرعى - 20 مروق مياه - 58 مرشحا رمليا - عنبري الطلمبات المرشحة - عنبري المولدات - عنبري طلمبات غسيل المرشحات - خزانات المياه المرشحة) بجانب التوريدات الكهروميكانيكية والأعمال المدنية اللازمة للتشغيل والصيانة من مبانٍ وورش وصيانة وغير ذلك.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦أكتوبر ، لمتابعة سير العمل لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة إنتاجية 800 ألف م3/يوم، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع، حيث يتم تنفيذ المشروع لتلبية التوسعات المستقبلية لمدن أكتوبر، واستيعاب احتياجات السكان المستقبلية من المياه، وزيادة وانتظام الضغوط بالمناطق الحديثة .

وعقد المهندس عادل النجار، اجتماعا موسعا مع مسئولي المشروع لمناقشة الموقف التنفيذي وتقدم الأعمال، مشدداً على ضرورة دفع الأعمال للانتهاء من التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية وبالكفاءة والجودة المطلوبتين .

يذكر أن المرحلة الأولى للمحطة بطاقة ٤٠٠ألف م٣/يوم وتعمل بكامل طاقتها، وبعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجارية ستصبح المحطة بطاقة إجمالية مليون و٢٠٠ ألف م3/يوم، وأن كمية المياه المنتجة من المقرر أن توفر احتياجات المدينة لمدة ٣٠ عاما، ويتم إمدادها بالمياه العكرة من مأخذ المياه العكرة على النيل ورافع المياه العكرة بالعياط .​

جهاز مدينة 6أكتوبر محطة تنقية مياه الشرب عادل النجار

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