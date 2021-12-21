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الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار 51 فدانًا بمحافظة المنيا منطقة أثرية

05:42 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار 51 فدانًا بمحافظة المنيا منطقة أثرية

مجلس الوزراء

كتب – أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2021، باعتبار 15 فدانًا بناحية زاوية سلطان بمحافظة المنيا أرضا أثرية.

ونص القرار في مادته الأولى: "تعتبر أًرضا أثرية مسطح الأرض البالغ مساحته 51 فدانًا و12 قيراط و 23 سهمًا ناحية زاوية سلطان بمحافظة المنيا، و الموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين" .

ونصت المادة الثانية:"ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مجلس الوزراء المنيا فدان منطقة أثرية

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