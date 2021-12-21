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"المعاهد الأزهرية": نحرص على تنفيذ الاتجاهات التعليمية الحديثة بالتعليم الأزهري

05:33 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
"المعاهد الأزهرية": نحرص على تنفيذ الاتجاهات التعليمية الحديثة بالتعليم الأزهري

قطاع المعاهد الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور سلامة داوود حرص الأزهر على تطبيق الاتجاهات التعليمية الحديثة بالتعليم؛ لمواكبة التطورات المختلفة بمجال التعليم من أجل الارتقاء بمستوى الطلاب والمدرسين لإعداد أجيال قادرة على رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء والشيخ أيمن عبد الغني وكيل قطاع المعاهد، معهد الغد المشرق الأزهري بالتجمع الخامس؛ لمتابعة الاختبارات الدولية والتقييم الوطني التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال داوود إن الاختبارات تعد مؤشرا هاما لقياس مستوى تحصيل الطلاب في المواد الدراسية الأساسية والمهارات التعليمية، والتي تعتبر ركائز رئيسة للمسيرة التعليمية للطلاب، نهدف من خلالها الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة في الدول المتقدمة، والتي تؤدي إلى معدلات تحصيل عالية لدى الطلاب.

يشارك 115 معهدا أزهريا على مستوى الجمهورية في الاختبارات الدولية (تيمس - بيزا - بيرلز)، والتي تستمر لمدة يومين في مادتي اللغة العربية والرياضيات لطلاب الصف الخامس الابتدائي، وتشرف عليها منظمات عالمية تتمتع بخبرة وكفاءة عالية في مجال التعليم وتقويمه، كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة الدولية لتقويم التحصيل التربوي.​

قطاع المعاهد الأزهرية سلامة داوود وزارة التربية والتعليم أحمد الطيب

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