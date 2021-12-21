نجاح أول قسطرة علاجية لإصلاح عيب خلقي بقلب طفلة تحت مظلة التأمين الشامل

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول قسطرة علاجية، لإصلاح عيب خلقي بقلب طفلة عمرها خمس سنوات، وذلك عن طريق القسطرة العلاجية، بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أنه بمناظرة الحالة بواسطة الدكتور عبد الرحمن عفيفي رئيس قسم قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ورئيس فريق مجدى يعقوب للعيوب الخلقية لقلب الأطفال، تبين أن الطفلة تعاني من عيب خلقي بالقلب منذ الولادة، نظرًا لوجود ثقب بين الأُذين الأيمن والأيسر سبب لها تضخما في عضلة القلب، وتقرر تركيب جهاز لغلق الثقب بين الأذينين عن طريق القسطرة، ثم خضعت الطفلة للملاحظة من قبل الفريق الطبي وتم عمل الفحوصات الطبية، التي أكدت استقرار الحالة الصحية للطفلة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التقنية تعد هي الأحدث عالميًا في علاج مثل هذه الحالات حيث أنها جنبت الطفلة إجراء عملية القلب المفتوح، وتتجاوز تكلفتها في القطاع الخاص 80 ألف جنيه، فيما يتحمل ذوي الطفلة أكثر من 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة.

وأضافت أنه تم إجراء القسطرة العلاجية للطفلة على يد فريق متميز من خبراء أطباء القلب والقسطرة، والمكون من د.عبدالرحمن عفيفي رئيس قسم قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ورئيس فريق مجدى يعقوب للعيوب الخلقيه لقلب الأطفال، د. محمد سليمان مدير وحدة قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، د. هايدى حسن إخصائي قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي وبمشاركة فريق التخدير بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، د.أحمد عبد الرحمن، د. رضا أبو المجد "استشاريا التخدير"، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بوحدة القسطرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الدكتور أحمد السبكي، إن الهيئة تحرص باستمرار على ضم كافة الأطقم الطبية في مختلف التخصصات وخاصة النادرة والمميزة منها للعمل داخل منشآتها الصحية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن العمليات الدقيقة والقساطر العلاجية وتركيب الدعامات بالتقنيات المستحدثة، يتم إجراؤها في مراكز قليلة على مستوى العالم، مؤكدًا أن إجراء الجراحات الدقيقة والمتخصصة بدأ في بورسعيد كأول محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وحاليًا بالإسماعيلية والأقصر، وتباعًا بباقي محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم جنوب سيناء وأسوان والسويس، مؤكدًا وصول منظومة التأمين الصحي الشامل إلى جميع محافظات الجمهورية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في غضون 10 أعوام بدلًا من 15 عاما .

وأضاف السبكي، أن ذلك يضمن تحقيق الجودة والتميز في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبما يوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المواطنين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.