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التنبؤ بالفيضان: استمرار الأمطار لمدة 3 أيام على هذه المناطق -خرائط

05:26 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
التنبؤ بالفيضان: استمرار الأمطار لمدة 3 أيام على هذه المناطق -خرائط

أمطار

كتب- محمد نصار:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، خرائط سقوط الأمطار على مختلف مناطق مصر على مدار 3 أيام.

وقال المركز، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بالمركز على مصر خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر 2021 تشير إلى ما يلي:

أمطار اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

أمطار الأربعاء 22 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحري.

أمطار يوم الخميس 23 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحري.

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أمطار مركز التنبؤ بفيضان الطقس درجات الحرارة

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