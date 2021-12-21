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مفيد فوزي: جميع الفنون تحظى بالنقاش والنقد إلا الكتابة .. وهذا الكاتب أنتمي لمدرسته في الصياغة

03:48 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
مفيد فوزي: جميع الفنون تحظى بالنقاش والنقد إلا الكتابة .. وهذا الكاتب أنتمي لمدرسته في الصياغة

مفيد فوزي

كتب- مينا غالي:

قال الإعلامى مفيد فوزى، إن الكتابة إحساس ووجهة نظر وذهن ملتقط يملى على القلم المحتوى، وأن جميع الفنون تحظى بالنقاش والنقد إلا فن الكتابة.

وأضاف مفيد فوزى خلال كلمة له فى حفل توزيع جوائز مسابقة المقال والكاريكاتير التى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة، أنه لم يحدث أن قرأ شيئا عن فن الكتابة رغم أنه من أصعب الفنون وأكثرها احتراما.

وتابع: "اتعلمت فى حياتى على يد أحمد بهاء الدين وفتحى غانم وانتميت نفسيًا فى الصياغة لمدرسة محمد حسنين هيكل، عاشق مخلص للكتابة، وأحب الصحافة المكتوبة وأعشق الصحافة رغم أن لي نصف قرن على شاشات التلفزيون ولكن الكتابة تعطينى مزاجًا أجمل".

ولفت فوزى إلى أن القراءة الجيدة تنتج كاتبا جيدا، وصحافتنا لا تزال بخير وتمضى فى طريقها ، والنبع هو الكتاب وليس جوجل".

ووجه الكاتب الصحفى على حسن رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، الشكر للهيئة الوطنية للصحافة على تنظيم مسابقة فى المقال والكاريكاتير، مشيرا الى أن المسابقة تأتى فى اطار دور الهيئة للسعى وتطوير المهنة، مضيفا:" الهيئة تقوم بإجراء مسابقات لتكريم المتميزين وأنتظر منها توسيعها لتشمل جميع فنون العمل الصحفى المختلفة و أتوقع أن تكون هناك مشاركة من عدد أكبر ".

مفيد فوزى أحمد بهاء الدين فتحى غانم الصحافة المكتوبة الهيئة الوطنية للصحافة

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