"خارجية النواب": مصر أرست عدم التدخل في شؤون الدول خصوصًا أحكام القضاء

كتب- نشأت علي:

قال كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن السياسة الخارجية المصرية الراهنة أرست عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى؛ خصوصًا في ما يتعلق بأحكام المؤسسات القضائية وَفق القواعد الدولية لاستقلالية القضاء ونزاهته وَفق التزامات مصر الدولية في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

وأضاف درويش أن مصر بإرسائها مبدأ احترام المواثيق الدولية واستقلالية القضاء ونزاهته، إنما تصون حقوق الإنسان؛ وهو ما كرسه الدستور والقوانين المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر وَفق إرادة وطنية مصرية خالصة؛ إيمانًا بأنها جزء رئيس من التنمية المصرية ورؤية مصر 2030 ووفق الرؤية المصرية الشاملة لحقوق الإنسان ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية بجانب الاعتبارات السياسية.

ولفت درويش إلى أن الشعب المصري بكل فئاته يرفض رفضًا تامًّا أي تدخل في شؤونه الداخلية ولا تؤخذ أي تعليقات من هنا أو هناك مأخذ الجد بل تسبب تذمرًا شعبيًّا مصريًّا تجاه الدول والكيانات التي تحاول المساس بهذا المبدأ المرتبط بالكرامة الوطنية المصرية، والتي حفظتها القيادة السياسية والمؤسسات المعنية المصرية منذ عام 2014 .