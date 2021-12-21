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تعرف على هدية السيسي لأسرة التقاها صدفة في السيدة عائشة

03:39 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
تعرف على هدية السيسي لأسرة التقاها صدفة في السيدة عائشة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب-محمد سامي:

سلَّم مندوبو حزب مستقبل وطن هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أحد المواطنين بالسيدة عائشة، بعد لقائه الرئيس السيسي، منذ أيام، أثناء مروره بمنطقة السيدة عائشة.

كان الرئيس السيسي توقف بسيارته ليتحدث مع رب الأسرة الذي كان يقلّ زوجته وطفلَيه على دراجته البخارية، وسأل الرئيس المواطن عن أحواله وما إذا كان هناك ما يحتاج إليه، ليجيب المواطن على الرئيس "الحمد لله"، ثم التقط الرئيس الصور التذكارية مع أفراد الأسرة.

وكانت هدية الرئيس عبارة عن سيارة ومبلغا ماليا، تم تسليمه للأسرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن السيسي الرئيس السيسي منطقة السيدة عائشة

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