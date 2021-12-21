100 شخصية.. اقتراح برلماني بشأن إطلاق أسماء المبدعين على الشوارع والميادين

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق أسماء المبدعين من شعراء وأدباء وفنانين على بعض الشوارع والميادين في المحافظات المختلفة، تخليدًا لتراثهم الثقافي والأدبي والفني في ذاكرة المجتمع المصري.

وأوضحت النائبة، في اقتراحها، أن مصر تمتاز منذ عشرات السنين بوجود قوة ناعمة كبيرة في الفن والثقافة والأدب، كانت واحدة من أهم وأنجح مميزات المجتمع المصري وسببًا في انتشار اللهجة المصرية وثقافتنا الشعبية في دول المنطقة العربية بالكامل.

ورغم هذا التفوق والتميز التاريخي في مجالات الشعر العامي والعربي، والفنون بأنواعها؛ فإننا لا نجد التقدير الكافي لهؤلاء المبدعين، وأبسط أشكال هذا التقدير هو إطلاق وتخليد أسمائهم في الشوارع والميادين.

وأضافت مها أنها ترى أن مصر الآن في أمسّ الحاجة إلى حملة واسعة للتنوير وإعادة الوعي المصري الذي تم اختطافه على مدى العقود الماضية؛ لذا من المهم إعادة تعريف الأجيال بالشخصيات البارزة أدبيًّا وثقافيًّا وأعلام الفكر والتنوير في تاريخنا المعاصر.

واقترحت النائبة في هذا الإطار تشكيل لجنة مكونة من وزارتي التنمية المحلية والثقافة، بالتعاون مع نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والمهتمين من أعضاء البرلمان المصري، لاختيار قائمة من 100 شخصية أثرت في الثقافة المصرية لإطلاق أسمائها على شوارع وميادين المحافظات كافة، وفقًا لحجم تأثيرهم، وأماكن مولدهم وإقامتهم.

واقترحت مها البداية بهذه الأسماء التي ترى أنها لم تنَل التقدير الكافي؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: (صلاح جاهين- سيد حجاب- عبد الرحمن الأبنودي- فؤاد حداد- بيرم التونسي- سيد درويش- عمر خيرت- أحمد فؤاد نجم- الشيخ إمام عيسى- يوسف شاهين- سيد مكاوي- يوسف إدريس- يحيى حقي- فرج فودة)، وغيرهم العديد من المبدعين وأعلام التنوير في مصر.