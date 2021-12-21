عقوبات مشددة.. طلب برلماني بمعاقبة مَن يلقون المخلفات على الطرق والمحاور

كتب- نشأت علي:

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، جميعَ الأجهزة التنفيذية المختصة بتوقيع أشد العقوبات ضد كل مَن يلقون بالمخلفات على مختلف الطرق؛ خصوصًا الطريق الدائري وأسفل الكباري والمحاور الجديدة؛ للحفاظ على المظهر الحضاري في أحدث شبكة للطرق القومية تشهدها مصر في عهد السيسي؛ خصوصًا أن المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات؛ وفي مجالات النقل والمواصلات وتحديث شبكة الطرق، تكلفت مليارات الجنيهات، وتم تنفيذها في توقيتات قياسية وبمواصفات عالمية ولا بد من الحفاظ عليها.

وناشد طه جميعَ المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء الإسراع في تحديد خطوط سير محددة لتشغيل التوك توك، مؤكداً أن التوك توك للأسف الشديد أصبح يسير حالياً في غالبية المناطق والطرق؛ بما فيها الطريق الدائري والصحراوي والزراعي السريع من القاهرة- الإسكندرية بل والأخطر من ذلك أنه يسير عكس الاتجاه.

ووجه النائب التحية والتقدير لجميع العاملين في المشروعات القومية الكبرى من القيادات والمهندسين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء على جهودهم الكبيرة ومواصلتهم العمل ليلاً ونهاراً في إنجاز هذه المشروعات، مؤكداً أن المتابعة المستمرة والجولات المفاجئة للرئيس السيسي لهذه المشروعات أعطت الثقة وبثت روح الأمل في كل مَن يسهمون ويشاركون في إنجاز المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد.

وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، قد طالب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير نفق كارفور بالمعادي، والذي يتم تطويره وتوسعته ليصبح مدخل النفق من الطريق الداعم، بدلًا من الطريق الرئيسي لحل الاختناقات المرورية في منطقة كارفور لتسهيل حركة تنقل المواطنين؛ ليتم الانتهاء منه بنهاية يناير 2022.

وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية واستمرار إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة؛ للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وناشد وزير النقل، خلال جولة له بالطريق الدائري، المواطنين عدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكل الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأوتوبيس الترددي BRT وطرحها للاستثمار .