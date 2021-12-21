بأسماء الملاك والخرائط.. نزع ملكية هذه الأراضي والعقارات بنزلة السمان

تزامنًا مع بداية فصل الشتاء.. الشمس تتعامد على المحور الرئيسي لمعابد

كتب – أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 49 لسنة 2021 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 بشأن نزعلة ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطة نزلة السمان .

ونص القرار على أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية لأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالا حتى شارع أبوالهول جنوبا ومن محور المنصورية شرقا حتى حدود المنطقة الأثرية غربا بنطاق حي الهرم بالجيزة.

كما نصت المادة الثانية: يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين حدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.