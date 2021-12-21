الجيزة تضبط ٢٥ طن أرز منتهي الصلاحية بالصف

الجيزة- أ ش أ:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إنها تمكنت من خلال مديرية التموين من ضبط ٢٥ طن أرز منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مؤسسة تعبئة مواد غذائية بمركز ومدينة الصف وذلك في إطار الحملات التموينية المكبرة التي تشنها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المختصة حيث تم التحفظ على المضبوطات مع تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الرقابة التي تتم على البدالين التموينيين والمنشأت التجارية تهدف إلى إحكام السيطرة على السوق، وضبط المخالفات والمتلاعبين بقوت المواطنين و بالحصص التموينية .

وشدد المحافظ على hستمرار الحملات بالتعاون بين أجهزة المحافظة وذلك إستكمالا لدور المحافظة الرقابي على الأسواق والمتاجر حفاظا على السلامة العامة.

وأشار التقرير الذي تلقاه محافظ الجيزة من طلعت حسن مدير مديرية التموين انه قد تم ضبط مستودع أنابيب غير مرخص بمركز ومدينة البدرشين يقوم بتجميع أسطوانات بوتاجاز منزلية بالمخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشاة المخالفة .

كما شمل تقرير مديرية التموين بالجيزة ضبط محطة بنزين بناحية الرهاوي بمركز منشأة القناطر يقوم بمزاولة النشاط بدون ترخيص وقام بالتصرف في ٩٢٢٠٠٠ لتر سولار خلال الفترة من ٨ يوليو الماضى وحتى ٩ ديسمبر الجارى وعدم وجود سجل ٢١ بترول بالمحطه وقد تم تحرير محضر بالواقعه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وأشار التقرير كذلك الى ضبط ٢.٥ طن دقيق بلدى مدعم داخل مخزن بمنشأة القناطر قبل بيعها بالسوق السوداء.​