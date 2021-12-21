"التموين": لأول مرة استخراج 81 ألف بطاقة لهذه الفئات.. و72 مليونًا استفادوا من الخبز

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً، اليوم الثلاثاء، في إطار سلسلة متتابعة من التقارير بشأن حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأورد التقرير أبرز ما تم بمنظومات السلع التموينية والخبز المدعم والصوامع والتخزين، لافتاً إلى وصول إجمالي عدد المستفيدين من صرف السلع التموينية إلى 64 مليون مستفيد، بينما تم استخراج 81 ألف بطاقة تموينية لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ليصل الإجمالي إلى 480.5 ألف بطاقة.

وأفاد التقرير أنه تم استخراج نحو 20 ألف بطاقة تموينية للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينيًّا، وفي ما يتعلق بمنظومة الخبز المدعم، وصل عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم إلى 72 مليون مستفيد.

واستعرض التقرير جهود توفير السلع الاستراتيجية، موضحاً موقف الاحتياطي منها، حيث تصل مدة كفاية القمح إلى 5.3 شهر، وكل من الدواجن والأرز 3 أشهر، والفول والسكر التمويني 3,5 شهر، والزيت التمويني 5,4 شهر، والمكرونة 6,5 شهر، واللحوم الحية السوداني 17,9 شهر.

وأوضح التقرير موقف توريدات وتعاقدات السلع الاستراتيجية، منوهًا بوصول حجم توريدات القمح المستورد إلى 5.5 مليون طن، بينما وصل حجم توريدات القمح المحلي إلى 3,5 مليون طن، والاكتفاء الذاتي من الأرز إلى 100%.

ووصل حجم واردات زيوت الطعام إلى 840 ألف طن، وأسهم الزيت المحلي في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الحالي بنسبة 35%، وتم التعاقد على استيراد 2500 طن فول، ورد منها بالفعل 1600 طن.

وقال التقرير بشأن اللحوم إنه تم التعاقد على 1825 طن لحوم مجمدة؛ حيث وردت الكمية بالكامل، بالإضافة إلى التعاقد على 60 ألف رأس ماشية، ورد منها بالفعل 45 ألف رأس، وتم التعاقد على 12 ألف طن دواجن مجمدة.