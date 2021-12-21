"الزراعة": تحصين أكثر من 6 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى الآن

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه تم تحصين 6 ملايين و92 ألفا و40 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حتى الآن، خلال الحملة التي بدأت في 16 نوفمبر الماضي .

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب رئيس الوزراء للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قد تلقيا تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة .

وذكر التقرير أنه تم تحصين 3 ملايين و114 ألفا و93 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها، مليونا و618 ألفا و961 رأس أبقار، و847 ألفا و537 رأس جاموس، و567 ألفا و184 رأس أغنام، و80 ألفا و411 رأس ماعز حتى 19 ديسمبر الحالي.

وأضاف أنه تم أيضا تحصين 2 مليون و977 ألفا و947 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها مليونا و506 آلاف و845 رأس أبقار، و832 ألفا و315 رأس جاموس، و556 ألفا و756 رأس أغنام، و80 ألفا و11 رأس ماعز، و2020 رأس جمال حتى 19 ديسمبر أيضا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.