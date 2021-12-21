Masrawy logo white

تجديد الاعتماد الأوروبي لأجهزة الطيران التمثيلي بأكاديمية "مصر للطيران للتدريب"

12:50 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
تجديد الاعتماد الأوروبي لأجهزة الطيران التمثيلي بأكاديمية "مصر للطيران للتدريب"

الطيار عمرو أبو العينين

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن أكاديمية الشركة للتدريب نجحت في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني لأجهزة الطيران التمثيلي من طرازات A320 Neo- B777-200ER-B737-800NG ، بأعلى مستويات التأهيل.

يأتي هذا استمرارًا لنجاحات الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة في اتباع المعايير العالمية في صناعة النقل الجوي، وتجديد الشهادات والاعتمادات الدولية المتخصصة في مجال تدريب أنشطة الطيران المدني .

وأضاف الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن الأكاديمية نجحت أيضًا في اعتماد إضافة خاصية الـ UPRTلجهاز الطيران التمثيلي من طرازB737-800 NG ، لتتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريبات الطيران، ويعد هذا الاعتماد إضافة جديدة إلى إمكانات الجهاز، ويسهم في تدريب طياري شركة "مصر للطيران للخطوط الجوية"، والشركات المصرية الخاصة والأجنبية، بأحدث نظم التدريب المعتمدة دوليًّا بأكاديمية مصر للطيران للتدريب .

عمرو أبو العينين أكاديمية مصر للطيران للتدريب إيهاب الطحطاوي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأهلي والرجاء.. الموعد والقناة الناقلة والتردد لمباراة سوبر أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا