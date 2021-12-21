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جهاز أكتوبر يشن حملة لمنع سير التوك توك بشوارع المدينة - فيديو

12:18 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
جهاز أكتوبر يشن حملة لمنع سير التوك توك بشوارع المدينة - فيديو

جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

كتب- مصراوي:

شن جهاز مدينة 6 أكتوبر، صباح الثلاثاء، حملة لمواجهة سير التوكتوك بشوارع المدينة، بحضور مسئولي الجهاز وشرطة المرافق وإدارة المرور.

وأصدر جهاز السادس من أكتوبر، قرارا بحظر سير التوكتوك بجميع الأحياء التابعة له.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من مركبات التوك توك بأحياء مدينة السادس من أكتوبر.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة التصدي لمركبات "التوك توك"، لتسيير حركة المرور.

الفيديو:

جهاز مدينة 6 أكتوبر حظر سير التوكتوك أحمد راشد محافظ الجيزة

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