موعد التشغيل وسعر التذكرة.. أبرز المعلومات عن الأوتوبيس الترددي

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كتب- أسامة علي:

كشف المهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري، عن تفاصيل إنشاء الأوتوبيس الترددي (BRT) كإحدى وسائل النقل الحديثة التي تدخل القاهرة الكبرى.

وقال متولي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن الأوتوبيس الترددي يشبه المترو والمونوريل؛ ولكن على شكل أوتوبيس، موضحًا أن أول مرة تم استخدامه كان في أمريكا اللاتينية .

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الأوتوبيس الترددي(BRT) ..

- رخيص الثمن (لم يتحدد السعر النهائي بعد)؛ ولكن تكلفته توازي أجرة الميكروباص.

- يبلغ طوله 106 كم (قابلة للزيادة).

- تم بدء تنفيذ الأعمال الميدانية.

- بدء التشغيل الفعلي نهاية 2022.

- يسير في حارتين بمنتصف الطريق الدائري.

- يضم 57 محطة (قابلة للزيادة).

- تخصيص مناطق عبور مشاة (كوبري المشاة- نفق)، لنزول وصعود الركاب بالمحطات، مؤمنة بأعلى معايير الجودة والأمان.

- يعمل لمدة 18 ساعة في اليوم.

- تبلغ سرعته 50 كم/ ساعة.

- الأوتوبيسات قابلة للزيادة والنقص (حسب أوقات الذروة).

- يربط أقصى نقطة من 6 أكتوبر حتى أقصى نقطة من العاصمة الإدارية.

- يربط جميع وسائل النقل بالقاهرة الكبرى والمدن الجديدة.

- بديل الخط الخامس للمترو.

- تقليل نسبة التلوث.

- تقليل إهدار الوقت.

بديل للميكروباص.

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