Masrawy logo white

موعد التشغيل وسعر التذكرة.. أبرز المعلومات عن الأوتوبيس الترددي

12:13 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة

كتب- أسامة علي:

كشف المهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري، عن تفاصيل إنشاء الأوتوبيس الترددي (BRT) كإحدى وسائل النقل الحديثة التي تدخل القاهرة الكبرى.

وقال متولي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن الأوتوبيس الترددي يشبه المترو والمونوريل؛ ولكن على شكل أوتوبيس، موضحًا أن أول مرة تم استخدامه كان في أمريكا اللاتينية .

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الأوتوبيس الترددي(BRT) ..

- رخيص الثمن (لم يتحدد السعر النهائي بعد)؛ ولكن تكلفته توازي أجرة الميكروباص.

- يبلغ طوله 106 كم (قابلة للزيادة).

- تم بدء تنفيذ الأعمال الميدانية.

- بدء التشغيل الفعلي نهاية 2022.

- يسير في حارتين بمنتصف الطريق الدائري.

- يضم 57 محطة (قابلة للزيادة).

- تخصيص مناطق عبور مشاة (كوبري المشاة- نفق)، لنزول وصعود الركاب بالمحطات، مؤمنة بأعلى معايير الجودة والأمان.

- يعمل لمدة 18 ساعة في اليوم.

- تبلغ سرعته 50 كم/ ساعة.

- الأوتوبيسات قابلة للزيادة والنقص (حسب أوقات الذروة).

- يربط أقصى نقطة من 6 أكتوبر حتى أقصى نقطة من العاصمة الإدارية.

- يربط جميع وسائل النقل بالقاهرة الكبرى والمدن الجديدة.

- بديل الخط الخامس للمترو.

- تقليل نسبة التلوث.

- تقليل إهدار الوقت.

  • بديل للميكروباص.

اقرأ أيضا:

صور جوية.. رئيس هيئة الطرق يكشف موعد إزالة 1000 عقار جديد على الدائري

الأوتوبيس الترددي السيد متولي جهاز النقل البري وسائل النقل الحديثة أمريكا اللاتينية

الخبر التالى:

أول صور لمقر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعاصمة الإدارية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأهلي والرجاء.. الموعد والقناة الناقلة والتردد لمباراة سوبر أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا