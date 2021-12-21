الزراعة في أسبوع.. إنفوجراف بأنشطة المديريات والطب البيطري

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أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب، العدد العشرين من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

وأشار الإنفوجراف إلى مواصلة مسئولي مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة المرور على الحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة والتابع للحملة القومية للنهوض بمحصول بنجر السكر، وتم فحصها والتنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة والمرور الدوري على حقول القمح خاصة المجاورة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية ندوة إرشادية حول محصول بنجر السكر في القناطر الخيرية، كما تم المرور بالمنطقة الاستثمارية ببنها التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح الملخص أن مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، أعلنت إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية، وتم بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات تنفيذ يوم حقلي بمركز قويسنا، استعدادا لزراعة العروة الصيفية لمحصول البطاطس، وعقد 35 ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، والري الحديث وتجميع الألبان.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية علاجية مجانية، تم خلالها فحص وعلاج 755 رأس ماشية، ضد الأمراض الباطنية والجراحة والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل، كما تم تحصين أكثر من 207 آلاف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، منذ بداية الحملة القومية للتحصين، كما تم ضبط 180 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسحب عينات لـ 59 كيلوجرام مصنعات لحوم وأسماك وكبدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 23 محضرًا بالمخالفات، وكذلك تم تنظيم 58 ندوة إرشادية حول تطوير مراكز تجميع وتحسين سلالات الماشية.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية عن ضبط طن و220 كيلو جرام لحوم و مصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 3 محاضر بالمخالفات، كما بلغ إجمالي ما تم تحصينه من ماشية 42 ألفا و678 رأسا ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، منذ بداية الحملة القومية للتحصين وحتى الان، كما تم تنفيذ 21 ندوة إرشادية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد عن الانتهاء من زراعة آخر الحقول الإرشادية لمحصول الشعير بجمعية الأمل، حيث تم توفير 50 كيلو جرام تقاوي للفدان لكل حقل إرشادي منزرع بالأصناف الواردة من مركز البحوث الزراعية معهد بحوث المحاصيل الزراعية قسم بحوث الشعير لدعم المزارعين بالتقاوي المجانية لزراعتها بالحقول الإرشادية.

وأشار الإنفوجراف إلى أن مديرية الزراعة بمحافظة دمياط أكدت تنفيذ البرنامج التدريبي لصقل مهارات العاملين بالجمعيات الزراعية، كما واصل مسؤولو المديرية المرور على زراعات القمح والحقول الإرشادية والزراعات على مصاطب، كما تم عقد اجتماع مع العاملين بإدارة المتابعة الميدانية وفريق العمل بمشروع كارت الفلاح، حيث تم التشديد على ضرورة تنظيم لجان للمرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة سير العمل بالجمعيات من خلال دورات العمل المميكنة وصرف الأسمدة والعمل على إزالة كافة المعوقات للتيسير على المزارعين.

وافتتحت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المعرض السنوي لمنتجات مدرسة الزراعة الثانوية العسكرية، الذي يضم منتجات التعليم الفني الزراعي من منتجات غذائية وغيرها، كما تم تكثيف لجان المتابعة على الزراعات الشتوية وصرف الأسمدة، كما قامت لجنة من الإدارة العامة لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة وإدارة المكافحة بالمديرية بالمرور على زراعات القمح والبنجر وتم فحص الزراعات الشتوية، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية بمركزي أبشواي وسنورس لمتابعة صرف الأسمدة للمزارعين للموسم الشتوي وتفعيل كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة وتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية صرف الأسمدة وكذلك متابعة توافر الأسمدة بمخازن الجمعيات.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر عن بدء إنتاج الصوب الزراعية، المنزرعة بالكرنب، والصوب المزروعة بالخضروات المختلفة ومنها الخيار والبامية وغيره والتي تروى بالري الحديث، وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، قوافلها الزراعية التنموية بالمرور على زراعات البساتين بنواحي المحافظة، كما تم المرور على مجمع الصوب الزراعية، كما تم أيضًا تفقد الغابة الشجرية بمساحة 3 فدان والمنشأة على مياه الصرف الصحي بمنطقة المروة، بوادي سيلاف، وأعلنت المديرية بدء بيع الدواجن الحية تسمين بمدينة نويبع، والتي تشتمل على 5000 دجاجة تقريبا من أجل توفير الدجاج إلى أهالي المدينة بأسعار مناسبة وجودة عالية، كما تم المرور على المزارع بوديان مدينة نويبع، ومدينة الطور، كما تم عقد الندوة الإرشادية الخامسة لمحصول القمح بالحقل الإرشادي على الطبيعة لخدمة المزارعين ونشر الممارسات الزراعية الجيدة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجراف وفيديو باسم "الزراعة في أسبوع"، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل يوم ثلاثاء باسم "الزراعة في كل مصر"، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة.