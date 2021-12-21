الطقس في الإسكندرية.. استمرار تكاثر السحب الممطرة وأمطار متفاوتة الشدة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تطورات الوضع بالنسبة لطقس الإسكندرية.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

الانقلاب الشتوي

يعتبر الانقلاب الشتوي هو أول أيام فصل الشتاء فلكيا.

وهذا الانقلاب الشتوي يصاحبه أطول ليل وأقصر نهار في النصف الشمالي للكرة الأرضية حيث يصل طول النهار إلى حوالي 10 ساعات ويطول الليل فيصل لـ 14 ساعة تقريبا.

كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذه اللحظة أطول ما يكون.

ويوافق اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر أول أيام فصل الشتاء والذي يستمر لمدة 89 يوما.