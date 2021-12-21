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للمرة الثانية خلال أسبوع .. التعليم العالي تغلق كيانا وهميا جديدا بمحافظة دمياط

11:18 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
للمرة الثانية خلال أسبوع .. التعليم العالي تغلق كيانا وهميا جديدا بمحافظة دمياط

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة أكاديمية ميترال الدولية المعتمدة للتدريب والاستشارات والعلوم الصحية، والكائن مقرها في ( ٤٩ المنطقة المركزية - دمياط الجديدة - محافظة دمياط )، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في التخصصات التالية ( التمريض، التحاليل الطبية، الأشعة، تركيب الأسنان، والعلاج الطبيعي، مُساعد صيدلى)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد عبدالغفار بجهود لجنة الصبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

ومن جانبه، وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.​

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