تشبه البرد.. دراسة تكشف أعراض متحور كورونا في بؤرة انتشار أوميكرون ببريطانيا

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، أعراض فيروس كورونا في لندن حيث يسود المتحور الجديد أوميكرون.

وقال عبدالغفار، إن دراسة بريطانية أظهرت بياناتها الأولية أن الأعراض الشبيهة بالبرد هي الأكثر شيوعًا بين المصابين بالكوفيد في لندن حيث يسود المتحور أوميكرون.

أعراض فيروس كورونا في لندن

1- رشح الأنف.

2- ‏الصداع.

3- ‏التعب.

4- ‏العطس.

5- ‏التهاب الحلق.