Masrawy logo white

تشبه البرد.. دراسة تكشف أعراض متحور كورونا في بؤرة انتشار أوميكرون ببريطانيا

11:08 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
تشبه البرد.. دراسة تكشف أعراض متحور كورونا في بؤرة انتشار أوميكرون ببريطانيا

الدكتور حسام عبدالغفار

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، أعراض فيروس كورونا في لندن حيث يسود المتحور الجديد أوميكرون.

وقال عبدالغفار، إن دراسة بريطانية أظهرت بياناتها الأولية أن الأعراض الشبيهة بالبرد هي الأكثر شيوعًا بين المصابين بالكوفيد في لندن حيث يسود المتحور أوميكرون.

أعراض فيروس كورونا في لندن

1- رشح الأنف.

2- ‏الصداع.

3- ‏التعب.

4- ‏العطس.

5- ‏التهاب الحلق.

الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان أوميكرون أعراض متحور كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأهلي والرجاء.. الموعد والقناة الناقلة والتردد لمباراة سوبر أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا