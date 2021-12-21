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بداية الشتاء رسميا.. بيان من الأرصاد بشأن الانقلاب الشتوي

10:58 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
بداية الشتاء رسميا.. بيان من الأرصاد بشأن الانقلاب الشتوي

الكرة الأرضية

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الانقلاب الشتوي هو أول أيام فصل الشتاء فلكيا.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الانقلاب الشتوي يصاحبه أطول ليل وأقصر نهار في النصف الشمالي للكرة الأرضية حيث يصل طول النهار إلى حوالي 10 ساعات ويطول الليل فيصل لـ 14 ساعة تقريبا.

كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذه اللحظة أطول ما يكون.

ويوافق اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر أول أيام فصل الشتاء والذي يستمر لمدة 89 يوما.

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