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تسيير لجان متابعة لفروع الرواق الأزهري بالمحافظات

10:01 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
تسيير لجان متابعة لفروع الرواق الأزهري بالمحافظات

الدكتور عبد المنعم فؤاد

أ ش أ

وجَّه المشرف العام للرواق الأزهري الدكتور عبد المنعم فؤاد، بتسيير لجان متابعة لأروقة القرآن الكريم في المحافظات؛ للوقوف على سير الدراسة في الأروقة الفرعية وعددها (34) فرعًا في (18) محافظة.

وقال مدير عام الجامع الأزهر، الدكتور هاني عودة، في تصريحات اليوم، إنَّ هناك خطة لمتابعة هذه الأروقة بشكل مستمر عبر التقارير اليومية، والأسبوعية، والشهرية، للوقوف على مدى التقدم في الحفظ والمراجعة، لافتا إلى أن هذه اللجان الموجَّهة للأروقة الفرعية مهمتها الاطمئنان على سير الدراسة، ومدى الالتزام بالمقررات وفقًا للمنهج المعد لأنظمة تحفيظ القرآن الكريم، والالتقاء بالدارسين ومعرفة متطلباتهم ومحاولة تذليلها.

وأشار مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن تسيير هذه اللجان يأتي وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بالاهتمام بكتاب الله - تعالى - تلاوة وحفظًا وإتقانًا، وبمتابعة مستمرة من فضيلة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني لسير الدراسة في الأروقة.

الجدير بالذكر أن أروقة القرآن الكريم، والأروقة العلمية قد تَقَدَّم للدراسة فيها هذا العام ما يقترب من 80 ألف دارس من كافة المحافظات المصرية.​

القرآن الكريم الرواق الأزهري الدكتور هاني عودة أحمد الطيب الأزهر الشريف

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