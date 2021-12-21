توجيهات السيسي بتطوير أضرحة "آل البيت" والمرافق المحيطة أبرز اهتمامات الصحف

القاهرة-(أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بعدد من الموضوعات المختلفة على رأسها توجيهات الرئيس السيسي بتطوير أضرحة «آل البيت» والمرافق المحيطة بها.. وتوسعة المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية.

فمن جانبها قالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "تطوير أضرحة «آل البيت» والمرافق المحيطة بها.. الرئيس يوجه بتوسعة المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية أن يتم تطوير أضرحة «آل البيت» بشكل متكامل، خاصة أضرحة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، بما يشمل صالاتها الداخلية، وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبًا إلى جنب مع تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

كما وجه الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية، في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة، وكذلك الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبي المحاور، وتزويدها بكل الخدمات.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع «إبداع» للرخام والأعمال الفنية، والمهندس محمد طلعت الاستشاري بمشروع «مسجد مصر».

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، حيث تم، في هذا الإطار، عرض الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة «آل البيت». كما تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات في مسجد مصر، فضلا عن الدراسات الهندسية الخاصة بمدينة الخيول العالمية (مرابط).

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة في القاهرة الكبرى، خاصة تطوير محور 26 يوليو بالجيزة، وكذلك المحاور الرئيسية بشرق القاهرة، وربطها بالطريق الدائري، بما في ذلك الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي تلك المحاور والطرق، وإقامة الخدمات المتكاملة بها.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع استعرض المخطط الهندسي والإنشائي الخاص بمشروع الإسكان «أهالينا 5»، فضلا عن مدينة الجلالة، ومخططات استغلال الأراضي على جانبي طريق المدينة.

فيما قالت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "وزيرة التضامن:50% زيادة في المعاشات خلال 4 سنوات" أن نـيـفـيـن الـقـبـاج وزيـرة التضامن الاجتماعي أكـدت أنه تمت زيادة قيم المعاشات المنصرفة في مصر بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لإجمالي 10.5 مليون مستفيد وزيادة المعاشات المستحقة في عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ 31 مليار جنيه.

جاء ذلك في كلمتها أمس في ندوة «تـطـويـر أنـظـمـة الـضـمـان الاجتماعي وتوسعة الشمول بالوطن الـعـربـي» بمشاركة وزير التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين د.أحـمـد مـجـدلاني، ود.مـحـمـد الكركي مدير عام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز على المطيري، ورؤساء ممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، ورؤساء وممثلي المنظمات العربية والدولية.

وأضـافـت الـقـبـاج أنه في مجال الرعاية الصحية تتم تغطية 35% مـن الـسـكـان بـبـرنـامـج الـتـأمـين الصحي العام، والذي يشمل القطاع الحكومي والخـاص، أما المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل فقامت بتغطية 2٪ من السكان، كما بلغت نسبة تغطية التأمين الصحي لغـيـر الـقـادريـن حـوالـي 7٪ من السكان، وذلك بإجمالي تكلفة عامة للرعاية الصحية تصل إلى 276 مليار جنيه، منها 60% مدفوعات مباشرة من الأفراد.

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "«الإسكان»: الانتهاء من البنية التحتية للحى الحكومي في العاصمة الإدارية" إن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية أعلن الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية استعداداً للتشغيل حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال التجارب والاختبار بالشبكات كما تم تنفيذ أعمال الطرق بالحي واستبدالها من طبقة أسفلت إلى أحجار البازلت الطبيعي.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة، سير العمل بمشروعات المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم رئيس الجهاز ومسئولو القطاع والجهاز والمشروعات.

كما قالت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "شعراوي: طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ"

وجه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

أشار الوزير إلى أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكد على أن محافظات القاهرة و الجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط تشهد حالة من الطقس غير المستقر مع وجود أمطار.

وأشار إلى إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها .. وأوضح أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ نظراً لحالة الطقس غير المستقر.

أما صحيفة (المصري اليوم) فقالت تحت عنوان "الحكومة: لن نسمح بمخالفات بناء في «القاهرة التاريخية».. «مدبولى»:تحفيز قدرات القطاع الخاص".

شدد الدكتور مصطفى مدبولی رئيس مجلس الوزراء، على منع أي مخالفات في المناطق التاريخية التي تخضع لأعمال التطوير، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بحدوث أي مخالفات بناء في تلك المناطق مرة أخرى.

وأكد خلال اجتماع عقده أمس، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، على ضرورة الإسراع في الخـط في الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، بما يسهم في الانتهاء منه وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لذلك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على إحياء مختلف مناطق الـقـاهـرة التاريخية، وإعادة رونقها الحضاري والاستفادة مما تمتلكه من مقومات تجعلها مقصدا سياحيا متميزا .

وشهد الاجتماع عرض مخطط تطوير منطقة الحسين، والرؤية التنموية لمنطقة التطوير، وما تتضمنه من أعمال خاصة بإعادة إحياء المنطقة. ومكوناتها، فضلا عن إتاحة العديد من الخدمات والأنشطة. في سياق آخر، قال مدبولي ان الدولة تعمل، خلال المرحلة الراهنة، على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص، لتولي الـقـيـادة والانطلاق بصورة أكبر، وأضـاف خلال تفقده عددا من مصانع وشركات المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، لحضور بدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة بها: «لدينا تحد واضح وهو أن قطاع الصناعة يعتمد في جزء كبير منه على استيراد بعض مكونات ومستلزمات الصناعة، رغم أن مصر أصبحت تشهد قيام صناعات حديثة إلا أنها لاتزال تعتمد على مستلزمات الإنتاج من الخارج".

بينما قالت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "المشاط تستقبل 12 مساعدا لأعضاء الكونجرس : توجيهات الرئيس السيسي بالتعاون مع الدول لمواجهة «كورونا» يعزز التضامن الوفد الأمريكى: كل التقدير لإجراءات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية بمصر".

استقبلت د. رانـيـا المـشـاط، وزيـرة التعاون الدولي، وفـذا يضم 12 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر، وذلك خلال زيارتهم لمصر للتعرف على جهود الدولة في كافة المجالات. استعرضت الوزيرة دور وزارة التعاون الدولي بصفتها الـوزارة المنوطة بـإدارة محفظة التمويلات الإنمائية لمصـر والـتـي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار أمريكي، وتضم 377 مشروعا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، ونوهت بأن الوزارة تعمل، من خلال مبادئ «الدبلوماسية الاقتصادية» على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لدعم رؤية الدولة التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 أوضـحـت أن الـوزارة تـسـهـم فـي سـد الـفـجـوات التمويلية من خلال الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية نيابة عن الحكومة، مضيفة: «بعد التوقيع على المشروعات، نقوم أيضا بمراقبة تنفيذها لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة».

أكـد الـوفـد أهمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشـارت المـشـاط إلى أن محفظة الشراكة بين الطرفين منذ عام 1978 تبلغ نحو 30 مليار دولار أمريكي، كما أن محفظة التعاون الإنمائي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسجل نحو 900 مليون دولار أمريكي منذ عام 2014، يتم من خلالها دعم العديد من المشروعات في عدة قطاعات منها التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والـقـطـاع الـخـاص، والمـشـروعـات الصغيرة والمتوسطة.

وعـلـق مـسـاعـدو أعـضـاء الـكـونـجـرس على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها مصر، وخطواتها للتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وذكـرت «المشاط»، أن هذه الإصلاحات مكنت الدولة من التحول من عجز في الـطـاقـة إلـى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول الـعـراق وليبيا والـسـودان والمملكة العربية السعودية وقبرص واليونان، نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع، هـذا بجانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف الدولة من خلالها زيـادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات المـمـولـة مـن شـركـاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يعد أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة وإحدى اكبر المحطات في العالم، إلى جانب خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار.

وقالت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "لتنظيم دخول العمالة إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا"

أعـلـن وزيـر الـقـوى العاملة محمد سـعـفـان إطـلاق مـنـظـومـة الـربـط الإلكتروني مع ليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية، إلى سوق العمل الليبية بـطـريـقـة شـرعـيـة وفـق إجراءات قانونية، فضلا عن تحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي أمس مع وزير العمل الليبي على عابد الرضا، لإطلاق المنظومة قال سعفان إننا نعمل على هذه المنظومة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، حتى نستطع الخروج بنموذج جديد يصب في مصلحة العمالة المصرية، أوضـح الـرضـا أن مـشـروع الـربـط الإلكتروني كان مطروحاً منذ أكثر من 15 عاما، حيث إنه مطلب الدولتين من أجل تنظيم سوق العمل، .

أضاف: «نحن لا نريد استغلال العمالة من قبل العصابات، لذلك نحارب الهجرة غير الشرعية من خلال تنظيم دخول العمالة إلى ليبيا، حيث إننا لن نتحمل مسئولية عامل يدخل ليبيا خارج هذه المنظومة الإلكترونية.