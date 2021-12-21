حدث ليلا| أسترازينيكا مصر تكشف موعد توافر دواء كورونا الجديد.. ووزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأم

كتب-عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313051 حتى اليوم.

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-أسترازينيكا مصر تكشف تفاصيل دواء كورونا الجديد وموعد توافره

قال الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إن الشركة سابقة الزمن من أجل توفير 2,5 مليار جرعة للقاح كورونا من أجل تقديم أمل للبشرية، والآن تقدم أمل جديد لبعض الفئات من المرضى الذين يعانون من نقص المناعة متمثل فى دواء جديد مبتكر بأجسام مضادة ممتد المفعول من 6 أشهر وحتى سنة.

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-وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور: "خلوا الطلاب يستمتعوا بالمنهج"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر قفزت حوالي 34 مركزًا في التعليم قبل الجامعي بمؤشر المعرفة العالمي خلال الـ4 سنوات الماضية من المركز 106 من بين 135 دولة للمركز 72 حاليًا، كما قفزت مصر أيضا في التعليم الفني 45 مركزًا بنفس المؤشر.

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-يبدأ في الـ5 و53 دقيقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام الشتاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية الثلاثاء أول أيام الشتاء رسميًا على معظم الأنحاء، الذي يبدأ فلكيًا بحسب معهد الفلك في تمام الساعة 05:53 دقيقة من صباح الثلاثاء.

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-قبل 10 أيام من انتهاء المهلة.. 11 حالة معفاة قانونيًّا من دفع الضريبة العقارية

تنتهي مهلة دفع القسط الثاني المستحق من الضريبة العقارية دون احتساب غرامات تأخير، خلال أيام، والتي حددها القانون مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.

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-بعد ظهور أوميكرون.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا في مصر؟

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في أعقاب ظهور متحور أوميكرون في مصر.

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-سد النهضة.. خبير سدود يكشف حقيقة بدء المرحلة الثالثة للتخزين

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي.

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-الأرصاد تكشف حقيقة وصول ثلوج الإسكندرية للقاهرة.. وموعد تحسن الجو

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الثلوج التي شهدتها الإسكندرية لن تصل إلى القاهرة، مضيفًا: "موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تنتهي الليلة، وتبدأ حالة الاستقرار بداية من الثلاثاء".

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-صور جوية.. رئيس هيئة الطرق يكشف موعد إزالة 1000 عقار جديد على الدائري

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، آخر التطورات فيما يخص العمل على توسعة وتطوير الطريق الدائري.

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-استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الإثنين، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة

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-وفاة 17 شخصا على الأقل إثر غرق سفينة شحن قبالة سواحل مدغشقر

لقي 17 شخصا على الأقل حتفهم إثر غرق سفينة شحن قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمدغشقر.

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-قتلى وجرحى من القوات الحكومية السورية وفصائل مسلحة في السويداء

تشهد مدينة السويداء جنوبي سوريا اشتباكات بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة سقط خلالها قتلى وجرحى مساء اليوم الإثنين.

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-تونس.. معارضون للرئيس سعيد يعلنون الدخول في إضراب عن الطعام

قرر نشطاء وسياسيون معارضون للرئيس التونسي قيس سعيد، الدخول في إضراب عن الطعام ردا على التدابير الاستثنائية وما اعتبروه انتهاكات للحقوق والحريات.

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-تحالف دعم الشرعية باليمن ينفذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة بمطار صنعاء

قال المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية عسكرية محدودة ضد أهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، بعد استخدامه للأغراض العسكرية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، واستغلال المليشيا الحوثية للحماية الخاصة للمطار في إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول الجوار.

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