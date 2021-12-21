طرح جديد من الإسكان| اعرف طريقة الحجز.. وماذا يعني التخصيص بالأسبقية؟

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كتب- محمد عبدالناصر:

تُجهز وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

ووفقا لوزارة الإسكان، فإن الوحدات التي سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما.

خطوات الحجز:

- يتم التقدم والحجز من خلال الموقع الالكتروني عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والاسكان، https://www.hdb-reservation.com/، حيث يتم عمل حساب على الموقع واستكمال البيانات ثم سداد مبلغ جدية الحجز عبر بنك التعمير والاسكان ويكون هناك فترة تصل لشهر لاتمام عمليه التقديم وسداد جدية الحجز.

- ثم تأتي المرحلة الثانية من الحجز والتى تتعلق بالبنك لمراجعة البيانات المقدمة من قبل المتقدمين، وتصل مدة هذه الخطوة إلى 5 لـ7 أيام.

الخطوة الثالثة:

وحول كيفية الحجز الوحدات إلكترونيا، حتى تضمن تخصيص شقة لك بالأسبقية، يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومي، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز.

ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالي: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وفي حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة وفقاً لما يلي:

إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

شروط مبادرة التمويل العقاري:

- الدخل: ألا يزيد للأعزب عن 10 آلاف جنيه والمتزوج 14 ألف جنيه.

- مدة التمويل 30 سنة بحد أقصى و7 سنوات بحد أدنى.

- عدم الاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي أو مبادرات التمويل العقاري السابقة.

- يتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

- أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

- كما يتم سداد 40% مقدم حجز لأصحاب المعاشات.

وجاءت أماكن الشقق التي ستكون ضمن أضخم طرح على النحو التالي:

جنة:

المشروع الأول وهو جنة للإسكان الفاخر، ويتواجد في 8 مدن جديدة هم (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).

المشروع عبارة عن كمبوند متكامل به كل الخدمات من مناطق تجارية وبوابات أمن وسور خرساني، كما يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب بأعلى جودة.

شقق جنة متوافقة مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، لكن بعض أسعار الشقق تتجاوز المليون جنيه و400 ألف، وفي هذه الحالة سيتم التعامل وفقًا لمبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% ومدة سداد حتى 25 سنة.

سكن مصر:

المشروع الثاني وهو سكن مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد الشقق بـ12 مدينة جديدة هم: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط").

وحدات سكن مصر جاهزة للتسليم في معظم المدن، حيث يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب أيضًا، ويوجد سور شجري حول المشروع ولا يوجد بوابات آمن، لكن يوجد حصة في الأرض من المشروع الحاجزين.

دار مصر:

المشروع الثالث وهو دار مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

الإسكان المتميز:

ومن ضمن المشروعات التي سيتم طرحها أيضا الإسكان الساحلي المتميز، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة).

مشروعات متنوعة:

كما تطرح هيئة المجتمعات عددًا من المشروعات المختلفة مثل وحدات الإسكان ذي الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة.

ويتميز الإسكان الساحلي بشكله المميز والفريد، حيث تتكون العمارات من دور أرض و5 ادوار، والعمارات كاملة التشطيب ولا يوجد بها مصعد كهربائي.

كما سيتم طرح وحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، حيث تم طرح ما يقرب من 800 وحدة العامل الماضي، ويتميز المشروع بالقرب من المناطق الحيوية في القاهرة الكبرى.