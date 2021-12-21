طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن مراكز الدروس الخصوصية في الإسكندرية

تقدم النائب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن غلق وتشميع 11 مركزاً للدروس الخصوصية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب دون أن يتطرق المسؤولون إلى أسباب غلق هذه المراكز بأنها مجرمة وغير مسموح بوجودها، متسائلاً: هل ذلك الأمر يعني تقنين الحكومة والسماح بعمل مراكز وسناتر الدروس الخصوصية؟

وطالب مسعود الحكومة بإعلان موقفها بكل وضوح من الانتشار الكبير من مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، والتي أدت إلى عزوف التلاميذ عن الذهاب إلى مختلف المدارس بالتعليم قبل الجامعي.

وقال النائب إن الدكتور طارق شوقي كان قد أكد أكثر من مرة تجريم مثل هذه المراكز وعدم السماح بها، كما أن هناك عدداً من المحافظين كانوا يقومون بأنفسهم بشن حملات داخل محافظاتهم واتخاذ قرارات بغلقها ومحاسبة القائمين عليها، مؤكداً أن السبب الرئيسي في انهيار العملية التعليمية داخل مختلف مدارس التعليم قبل الجامعي هو انتشار آفة الدروس الخصوصية.

وكانت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم قد شنت حملة مكبرة لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا.

واستهدفت الحملة مراكز الدروس الخصوصية بحي شرق الإسكندرية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وأسفرت الحملة عن غلق 11 مركزًا للدروس الخصوصية بمناطق "باكوس، العوايد، جناكليس، كوبري الناموس، تعاونيات سموحة، عزبة سعد"، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.