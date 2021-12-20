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خبير مياه: الأمطار مستمرة 5 أيام.. والذروة في هذا اليوم

11:31 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن المناطق الساحلية تشهد أمطار نوة "الفيضة الصغرى" التي تصل مدتها إلى 5 أيام، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف شراقي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ستصل ذروة الأمطار في وسط الدلتا يوم الأربعاء".

ونشر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة جدول بمواعيد النوات.

عباس شراقي الأمطار الثلوج درجة الحرارة

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