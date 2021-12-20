خبير مياه: الأمطار مستمرة 5 أيام.. والذروة في هذا اليوم

البحوث الفلكية: الشتاء يبدأ غدًا ويستمر 88 يومًا

إحباط تهريب طبنجة صوت وطلقات مع راكب قادم من إيطاليا في المطار

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن المناطق الساحلية تشهد أمطار نوة "الفيضة الصغرى" التي تصل مدتها إلى 5 أيام، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف شراقي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ستصل ذروة الأمطار في وسط الدلتا يوم الأربعاء".

ونشر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة جدول بمواعيد النوات.