خبير مياه: الأمطار مستمرة 5 أيام.. والذروة في هذا اليوم
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن المناطق الساحلية تشهد أمطار نوة "الفيضة الصغرى" التي تصل مدتها إلى 5 أيام، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وأضاف شراقي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ستصل ذروة الأمطار في وسط الدلتا يوم الأربعاء".
ونشر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة جدول بمواعيد النوات.
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