التجارة والصناعة: تشغيل أول مصنع بالهيدروجين الأخضر العام المقبل

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور وليد درويش، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية، إن مصر تعتبر من أقل الدول المسئولة عن الانبعاثات الحرارية بكمية تقدر بنحو 0.6%، وهي كمية قليلة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، لافتًا إلى أن استخدامنا حاليًا من الطاقة المتجددة يمثل 20% ومستهدف أن تصل لنحو 42% خلال عام 2035، موضحًا أن العام القادم سوف يشهد استخدام الهيدروجين الأخضر.

وأضاف "درويش"، في تصريحات لمصراوي، إن وزارة الصناعة والتجارة تساهم في التقليل من الانبعاثات الناتجة عن المصانع، عن طريق تطوير المواتير بالمصانع واستبدال عمليات التسخين بالطاقة الشمسية بدلًا من الكهرباء بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية، كما أن الوزارة عملت على تنفيذ مبادرة الإحلال والتجديد الخاصة بالسيارات التي مر عليها أكثر من٢٠ عامًا.