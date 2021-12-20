كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية الثلاثاء أول أيام الشتاء رسميًا على معظم الأنحاء، الذي يبدأ فلكيًا بحسب معهد الفلك في تمام الساعة 05:53 دقيقة من صباح الثلاثاء.

حالة الطقس الثلاثاء

قالت الهيئة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه من المتوقع انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة على كافة الأنحاء أثناء فترتي الليل والنهار يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة طقس الثلاثاء: نشاط للرياح

كما توقعت الأرصاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة تصل إلى 30% تقريبا.

حالة الطقس الثلاثاء: درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 درجة نهارًا و 8 درجات ليلًا، والسواحل الشمالية 17 درجة نهارًا و11 درجة ليلا، وجنوب سيناء 20 درجة صباحا و 13 درجة ليلا، وشمال الصعيد 16 درجة نهارًا و6 درجات ليلا، وجنوب الصعيد 19 درجة نهارًا و 9 درجات ليلا.