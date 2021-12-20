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"صناعة النواب" توصي بتشكيل لجنة دائمة لبحث مشكلات مستثمري برج العرب

09:26 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
"صناعة النواب" توصي بتشكيل لجنة دائمة لبحث مشكلات مستثمري برج العرب

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أوصّت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، عرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دائمة تضم جميع المسئولين بالوزارة المختصة وممثلين عن المستثمرين والمصنعين بمدينة برج العرب وعضو من اللجنة لمتابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين في المنطقة بالصناعية، على أن يكون للجنة سلطة البت في المشكلات التي تواجه القطاع ومنها على سبيل المثال التشابك بين الوزارات بشأن ملف الترخيص والتخصيص.

كما أوصت اللجنة أيضًا، بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالسلع الغذائية للقائمة البيضاء بناء على شكوى أحد المستثمرين حتى يتمكن من التصدير، وتم تحويل أحد طلبات المستثمرين للجنة 2100 الخاصة بمنح أراضي للمستثمرين الجادين.

وأوصت اللجنة، بتوفير سكن ملائم للعاملين بالمدينة والذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألف عامل، بالإضافة لبناء 26 مدرسة لتحويل المدينة لجذب السكان، بالإضافة لدراسة موضوع الضريبة العقارية حتى تصبح ضريبة على القيمة الدفترية للمصنع.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

لجنة الصناعة مجلس النواب مستثمري برج العرب

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