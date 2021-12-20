الطقس.. تكاثر السحب الممطرة على 4 مناطق بينها الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية (السلوم - مطرح - إسكندرية - بورسعيد).

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الإثنين، إنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

يأتي ذلك فيما قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة غدا الثلاثاء بنطاق المحافظة.