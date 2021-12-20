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الطقس.. تكاثر السحب الممطرة على 4 مناطق بينها الإسكندرية

09:07 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
الطقس.. تكاثر السحب الممطرة على 4 مناطق بينها الإسكندرية

ثلوج الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية (السلوم - مطرح - إسكندرية - بورسعيد).

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الإثنين، إنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

يأتي ذلك فيما قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة غدا الثلاثاء بنطاق المحافظة.

ثلوج الإسكندرية الطقس الإسكندرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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