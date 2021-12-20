الطقس.. تكاثر السحب الممطرة على 4 مناطق بينها الإسكندرية
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية (السلوم - مطرح - إسكندرية - بورسعيد).
وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الإثنين، إنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
يأتي ذلك فيما قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة غدا الثلاثاء بنطاق المحافظة.
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