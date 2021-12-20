الصحة: لم نرصد وفيات أو إصابات بسبب موجة التقلبات الجوية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، التقرير النهائي لمتابعة نتائج حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الإثنين، والصادر عن غرفة الأزمات بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، غرفة الأزمات لم ترصد أي وفيات أو إصابات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط شهدت أمطارا غزيرة، بينما كانت الأمطار متوسطة في محافظات بورسعيد، والدقهلية، وكفر الشيخ، فيما كانت الأحوال الجوية أكثر استقرارا في باقي المحافظات.

وأكد «عبدالغفار» توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات، فضلاً عن توزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة بجميع المحافظات، وزيادة أعداد الأطقم الطبية، في أقسام الطوارىء بالمستشفيات.

وأشار «عبدالغفار» إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ 24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة؛ لضمان تقديم خدمات طبية على أفضل وجه للمواطنين.

وفي هذا الصدد، وجه «عبدالغفار» عددًا من النصائح، من شأنها المساهمة في حماية المواطنين من المضاعفات الصحية، الناتجة عن التقلبات الجوية، مطالبا المواطنين الأكثر عرضة للمشكلات الصحية مثل مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من الأمراض التنفسية، بتجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وشدد "عبدالغفار" على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة التواجد في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وأضاف أنه يجب شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول وجبات صحية متوازنة، واختيار الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الغنية بفيتامين C و E، وكذلك الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، وشرب السوائل الدافئة، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من الراحة والنوم ما لايقل عن 7 ساعات.

ونصح "عبدالغفار" بضرورة الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، كما يجب على مرضى الحساسية تناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب، مؤكدًا ضرورة سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو استشارة الطبيب المختص في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية.